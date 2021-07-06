電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）6日公布2021年6月份營收為新台幣35.9億元，較上月營收31.3億元，增加15％。中磊第二季合併營收達99.9億元，較去年同期營收92.5億元，年增8％，亦較上季營收成長4％，上半年累計營收為新台幣195.8億元，相較於去年同期營收160.6億元，年增22％，單月、第二季單季及上半年營收同創歷年同期新高。

中磊表示，受惠於全球零接觸經濟興起，帶動數位轉型潮，加速頻寬基礎設施升級，光纖接取設備、DOCSIS 3.x Cable產品、商用網通設備及智慧物聯網應用等市場需求強勁。中磊多年來深耕電信寬頻市場，持續投入相關創新應用與技術研發，陸續推出新產品，包括：WiFi 6/6E無線設備、5G FWA固網無線接取設備、5G小型基地台等已然發酵，強化公司成長利基，有效貢獻營收。

此外，中磊全球布局策略於疫情期間更顯奏效，透過多元製造據點，成功分散營運風險，彈性滿足客戶需求，除原有主力市場如北美及歐洲外，東南亞、印度、拉丁美洲、東歐等新興市場亦耕耘有成，電信市占率穩健提升，整體營運成長可期。