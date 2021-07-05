IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)公布2021年6月自結合併營收42.46億元，月增3.58％、年增達30.91％，帶動第二季合併營收124.84億元，季增達15.01％、年增達37.14％，同步改寫新高。累計上半年合併營收233.4億元、年增達37.13％，亦創同期新高。

南電受惠電腦、網通及車用電子需求維持高檔，上半年相關電路板應用產品銷售淡季不淡，在需求暢旺、產品組合優化、漲價效益及昆山廠新產能陸續開出帶動下，使營收維持穩健成長動能，法人看好毛利率及獲利亦可望續升，且成長動能將優於營收。

南電董事長吳嘉昭在營業報告書中表示，公司已提前因應布局5G基礎建設與宅經濟需求，高階IC載板新產能自首季起陸續投產，未來將推出高階網通設備、CPU、繪圖晶片、AI、HPC及先進封裝載板等高值化產品，預期今年高值化產品比重將持續提升。

PCB方面，南電持續開發新客戶及新產品，執行產品多元化與高值化策略，因應遠端商務及5G基建需求趨勢，將量產NB、觸控板及微型基地台應用的高值化產品，並量產記憶體、固態硬碟及車用影音娛樂系統等應用產品，搶攻數據中心、邊緣運算及車用等商機。

展望後市，美系外資指出超微（AMD）與台積電合作的全新3D小晶片（chiplet）先進封裝技術，將增加ABF載板產能消耗、使市場需求更強勁，整體產業需求趨勢持續看好，認為南電營運可望持續受惠，維持「買進」評等、目標價上看450元。

投顧法人則預期南電今年ABF載板產能增加10～15％，下半年漲幅將高於上半年，使全年漲幅達20～40％，BT載板能見度達第四季、今年漲幅估達10～20％。看好全年營收成長逾3成、毛利率突破24％，帶動獲利倍增挑戰次高，給予「買進」評等、目標價450元。