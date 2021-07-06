全球高端磷酸系鋰電材料廠立凱-KY(5227)今（6）日召開董事會提案股東會，通過子公司Advanced Lithium Electrochemistry (US)Corp.（美國立凱電能科技股份有限公司，簡稱美國立凱）擬於美國那斯達克股票交易所（NASDAQ）以SPAC方式上市案。主要看好鋰電池具戰略地位之產業趨勢，並放眼國際市場。

立凱-KY公告6月合併營收為946萬元，累計1-6月營收1.07億元，較去年同期成長約190%。

立凱電表示，配合電動車發展，鋰電池成為各國國家戰略產業，立凱電與日韓歐美重量級客戶合作開發新產品，開發案陸續進入測試階段，目前營收來自20餘家客戶的測試訂單，雖然單月營收波動較明顯，以季營收來觀察，呈現穩定向上的趨勢。第二季營收約6291萬元，是近七季新高，較今年第一季增加40%，亦較去年同期成長1278%。

預期未來鋰電池正極材料需求增加，並考量公司長遠發展，立凱電董事會決議通過，將子公司Advanced Lithium Electrochemistry (US)LLC 轉換成 Corporation型態，並更名為 Advanced Lithium Electrochemistry (US)Corp.（美國立凱），目前正在辦理型態轉換申請，未來美國立凱擬以SPAC（Special Purpose Acquisition Company）方式於美國美國那斯達克股票交易所掛牌上市，除可提升國際知名度外，亦可加速於美國當地擴增產能以拓展營運規模。但提請注意公司目前尚未收到SPAC公司收購之邀約，故未來收購及掛牌時點仍有不確定性及不可預測性。