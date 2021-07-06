李登輝本月30日逝世滿週年，李家也傳出喜訊，媒體報導，李登輝孫女李坤儀第三胎男寶寶已在4日誕生，更傳出老三可能從母姓，延續李家香火；李登輝基金會表示，家屬怎麼選擇，都給予最大祝福。
媒體報導，由於李坤儀的長女、長子都跟著夫婿趙贊凱姓趙，在李登輝過世後，傳出李坤儀有意讓第三胎改從母姓，藉以延續李家香火。
李登輝基金會今表示，恭喜趙贊凱先生及李坤儀女士喜獲麟兒，相信在天上的李前總統必定十分開心。未來不論新生兒從父姓或從母姓，這是家屬選擇的自由，我們都給予最大的祝福。
李登輝本月30日逝世滿週年，李家也傳出喜訊，媒體報導，李登輝孫女李坤儀第三胎男寶寶已在4日誕生，更傳出老三可能從母姓，延續李家香火；李登輝基金會表示，家屬怎麼選擇，都給予最大祝福。
媒體報導，由於李坤儀的長女、長子都跟著夫婿趙贊凱姓趙，在李登輝過世後，傳出李坤儀有意讓第三胎改從母姓，藉以延續李家香火。
李登輝基金會今表示，恭喜趙贊凱先生及李坤儀女士喜獲麟兒，相信在天上的李前總統必定十分開心。未來不論新生兒從父姓或從母姓，這是家屬選擇的自由，我們都給予最大的祝福。
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