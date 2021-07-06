美國媒體報導，執導首部「超人」（Superman）電影和「七寶奇謀」（The Goonies）等賣座片的資深電影人李察唐納（Richard Donner），今天在洛杉磯辭世，享耆壽91歲。

李察唐納靠1976年經典恐怖片「天魔」（The Omen ）打響名號，接著以當時前所未聞的100萬美元酬勞執導1978年的「超人」，並看中克里斯多福李維（Christopher Reeve）擔任片中的超級英雄。

李察唐納1987年的「致命武器」（Lethal Weapon）不但開啟了好萊塢數一數二成功的系列片，也捧紅了梅爾吉勃遜（Mel Gibson）和丹尼葛洛佛（Danny Glover）這對搭檔。他與比爾墨瑞（Bill Murray）合作的1988年耶誕喜劇片「回到過去」（Scrooged）也相當膾炙人口，最後在2006年推出導演告別作「狙擊封鎖線」（16 Blocks）。

據影視資料庫網站IMdB資訊，李察唐納也曾在多齣20世紀經典電視影集「客串」導過幾集，包括60年代的「糊塗情報員」（Get Smart）、「梅森探案」（Perry Mason）、「夢幻島」（Gilligan's Island）和「陰陽魔界」（The Twilight Zone）。

除了導演，他也擔任電影製片的角色，和妻子合開的製片公司推出的作品包括「死侍」（Deadpool）、「金鋼狼：武士之戰」（The Wolverine）及「X戰警」（X-Men）系列等。

多媒體娛樂新聞「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）說，李察唐納過世的消息已獲助理證實；新聞網站Deadline則稱，李察唐納的妻子洛琳（Lauren Shuler Donner）並未透露死因。

「七寶奇謀」影星西恩艾斯汀（Sean Astin）在社群媒體推特（Twitter）寫道：「李察唐納擁有你能想像得到最大聲、最洪亮的聲音。」

西恩艾斯汀憶及童星時期拍攝1985年青少年尋寶片「七寶奇謀」時情景說：「他引人注意，笑聲無人能及。狄克（李察唐納）超有趣的。對於當時12歲的我來說，在他身上看到的，是他在乎。我愛他的在乎。」

「七寶奇謀」故事基礎撰寫者，同時也是好萊塢名導演的史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）透過聲明表示，李察唐納「對他的電影有著強大的掌控力」。

「被納入他的小圈圈，就好比和你最喜歡的教練、最聰明的教授、最狂熱的激勵者、最討人喜歡的朋友、最忠誠的盟友混在一起，當然，也是最棒的一寶（Goonie）。」

根據「好萊塢報導」敘述，李察唐納出生於紐約布朗克斯區（Bronx），在紐約長大，後來就讀紐約大學（New York University），之後從軍。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1100706