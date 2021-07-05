澎恰恰昨（4日）更新Youtube頻道，上傳影片《神明ㄟ代誌》第五集，分享自己親自接觸神棍雙修的經歷。因為自己身體有高血壓，王彩樺介紹一位神棍，對於另一件事情，這位神棍卻要求雙修，讓他氣得和對方直接翻臉，王彩樺後來知道此事件，哭著向澎恰恰道歉。

澎恰恰表示：「差不多是在45歲的事情，正在錄綜藝節目的時候，是身體最壞的狀態，高血壓的症狀出現，但我又不想服用西藥，王彩樺介紹一個老師給我認識，並拿起老師的名片，上面寫著「宇宙無敵大天尊」。

這位神棍要求雙修，澎恰恰氣得跟神棍翻臉。（圖/澎恰恰YT)

澎恰恰在節目中分享，當年認識一位女性友人，身體有不明的病痛，沒事就一直捶她的肚子，看遍了所有醫生，無論是西醫或是中醫，都無法找出病痛的原因。澎恰恰隨後，詢問這一位神棍：「到底能不能把她醫治好？」這一名神棍回應：「可以！還需要支付1千萬元，這位女性要脫光上衣，從內部來治療。」要求雙修，澎恰恰氣得直接飆罵對方，立刻將電話掛掉，事後王彩樺得知，哭著向我道歉：「對不起！」

澎恰恰親自分享遇到神棍，要求脫光雙修的故事。（圖/澎恰恰 YT)

王彩樺得知此事，事後向澎恰恰道歉。（圖/澎恰恰YT)

許多網友觀看這個影片後，並在底下留言：「澎哥將自身經驗給大家做借鏡很好，澎哥可以賣跟拜拜有關的產品更實用」、「彭(澎)哥可以分享以前玫瑰之夜，鬼話連篇錄影時有什麼難忘的事嗎？」、「從小跟著媽媽看彭(澎)哥節目長大，喜歡彭哥加油！」