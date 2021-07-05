7月2日，台北市環南市場出現疫情，PCR篩檢後高達41人陽性，震動了中央政府與北市府。台北市長柯文哲、衛福部長陳時中、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲都去現場探視。然而，新聞最爆紅的卻不是他們，而是該區極綠的無黨籍立委林昶佐。

之所以爆紅，是他在電視直播時嗆柯文哲講廢話，卻馬上被環南市場 自治會會長林勝東怒嗆，身為中正萬華區的立委卻從未關心市場，「你 有替在地發言過嗎」。從媒體畫面可看出，在地攤商極度不諒解林昶 佐，甚至連事後林想去慰問攤商，都一直被罵，只能尷尬聽訓。畫面 經由電視與網路的放送，讓林昶佐一夕成為舉國笑話，被大酸特酸他 2024還敢選嗎。

持平而言，環南市場PCR拖延數天，柯市府確實有其責任，作為權力者受社會監督是理所當然的，但為何林昶佐的「監督」，反而受到如此大的批評與訕笑？原因無他：民進黨處理疫情一連串的甩鍋，以 及綠委赤裸裸的包庇，已引起社會公憤。

先從林昶佐一人談起，出身於時代力量的林昶佐，無疑是太陽花學運 的得利者。2019年他由於當時黃國昌領導的時力不肯表態挺蔡英文， 從而退黨以無黨籍身分再度獲民進黨禮讓，最後順利連任。之後林昶 佐以無黨籍身分，展現比民進黨還民進黨的政治立場。

開放3+11造成Alpha（英國變種）病毒入侵，是民進黨難以甩鍋，遇在野黨打都很痛苦的議題。民進黨極力想把疫情破口推給萬華，三立電視台政論稱這次是「萬華病毒」，衛福部石崇良次長也在國民黨立委質詢時說這波疫情的破口是萬華。這些都是完全禁不起一點反駁的論述。

但面對自己選區被民進黨甩鍋，被污名化，林昶佐卻把重點放在痛批 國民黨立委刻意簡化問題想找破口獵巫，還說石崇良只是「不經深思 熟慮就回答」，自甘當民進黨甩鍋的幫凶。等環南市場爆發，攤商急到如熱鍋上螞蟻時，林還在嗆柯搞鬥爭，提不出建設性作法，在地民 眾焉能不氣？焉會給他留面子？

若我們把鏡頭放大到整個綠營，會發現綠營不管是什麼背景的單位， 真的通通都在甩鍋！早在3月中，國民黨立委突襲成立調閱小組，要求調閱政府購買疫苗進度時，蘇貞昌就恐嚇說「會害台灣買不到疫苗」，暗示國民黨會洩密給中國。結果等疫情爆發，在野黨疑慮不幸言中，台灣真的沒疫苗，羅致政、劉世芳等綠委不思檢討，反而把責任通通 推給「中國打壓無所不在」，選擇性遺忘去年底政府才婉拒了透過東洋公司購買3000萬劑BNT疫苗。

不只如此，當中南部疫情較為穩定後，1450就四處高唱「雙北害全台坐牢論」，把一場由於中央政府邊境管理失敗所釀成的悲劇，責任全推給地方政府，忽視世界各國都是「最大城市疫情較為嚴重」的事實。甚至還有台北市自己選出的議員苗博雅在政論節目公然提出「雙北害全台坐牢論」，被網友嗆翻後才心不甘情不願道歉。同時，現任總統府參議郭昆文也在臉書po文「第一第一得第一，侯友宜讚」，酸新北市疫情嚴重，好似總統府毫無責任一樣。

日前，Delta（印度變種）入侵屏東，網友不滿秘魯祖孫6月14日確診，民進黨籍潘孟安縣長當日卻還在說屏東新增0例，屏東縣政府對此仍然使出了甩鍋大法，強調依照中央規定，疫調由秘魯祖孫的戶籍地—台中市政府負責。請問祖孫實際是在哪個縣市生活呢？這樣甩鍋，簡直是侮辱民眾的智商。

攤開綠營的甩鍋紀錄，行政院有蘇貞昌和衛福部次長石崇良、幕僚有 總統府參議郭昆文、地方有潘孟安縣長、立院有羅致政、劉世芳。不 只如此，黨外還有林昶佐、苗博雅等「進步人士」，通通一痞無難事， 千錯萬錯都不是民進黨的錯，責任通通推給中國與在野黨執政的地方政府。如此粗糙急切的表現，民意豈會無感？

林昶佐只不過比較傻，在最不適合作秀的場合大作秀，造成慘劇罷了。 綠營繼續死性不改，還有更慘的事故等在後頭。

（作者為網路媒體工作者）

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