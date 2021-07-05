台中市大雅區中清路中油高壓天然氣管線昨(4)晚發生瓦斯外洩意外，濃度一度飆至1萬ppm，中油公司台中供氣中心昨(4)日表示，維修人員進行開關閥更換時發現有一顆螺絲鬆了所致，清華大學原科院院長李敏批，是否代表全台灣天然氣地下管線也有其他的閥也因為空間狹隘而沒鎖緊，「一顆螺絲鬆了，有多少SOP的螺絲也鬆了？」

針對此次天然氣外洩意外，根據媒體報導，中油台中供氣中心經理李瑞財表示，是因為例行性進行開關閥換新作業時，因一顆螺絲位置空間較狹隘，因此不好鎖緊，雖然承包商表示有鎖緊，有可能是高壓氣體釋放時造成該顆螺絲因此鬆脫。

李敏今(5)日於臉書表示，找到原因了，然後呢？2017年8月15日的大停電中油也是甩鍋承包商就沒事了，難道這次又是承包商的錯？「承包商表示有鎖緊」，鎖緊難道是憑感覺嗎？ 對於與安全相關的螺絲，可以用有標示的板手顯示是否鎖緊，假如沒有，程序書應可規定要轉幾圈才是鎖緊，中油是否有SOP的判定標準？

李敏指出，「關閥換新作業，因一顆螺絲位置空間較狹隘，比較不好鎖」，全台灣天然氣地下管線有沒有其他的閥也有空間狹隘問題，中油是否知道？還是要等下一次漏氣時再說？「前事不忘，後事之師 」，不忘不僅僅是記得而已，更要找到問題的癥結，負責管理的中油應該負起全責，而非甩鍋承包商。