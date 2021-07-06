工業電腦廠磐儀（3594）5日召開股東會，通過去年財報及盈餘分配案，股票股利、現金股利各發0.1元。磐儀董事長李明指出，除了國內持續聚焦在軌道交通、工安專案之外，由於歐美解封帶動訂單顯著回溫，搭配各國財政政策陸續施行，基礎建設及相關維運需求浮現，海外子公司上半年接單出貨已達成全年度目標，下半年市場能見度高。

受惠歐美解封及基建需求點火，磐儀軌道交通、物流及醫療領域動能暢旺，目前地區累計接單出貨已超越今年目標。展望下半年，隨著缺料狀況有望趨緩，與新廠產能加入貢獻之下，營收、獲利可望更上層樓

對於部分晶片、CPU仍面臨短缺情況，李明表示，今年以來不缺訂單，但缺料問題確實「令人頭痛」，料件短缺現象有可能成為新常態。不過，經過半年時間調整，各家業者也都有陸續採取因應措施，且現貨市場料件價格略有回檔，預期供需最緊的情況已過，下半年出貨動能相對樂觀。

市場看好，磐儀受惠美總統拜登基建計畫把重點鎖定鐵路軌道等交通建設，且歐洲地區倉儲物流、POC醫療需求提升，子公司磐旭智能在車載、工安領域頗有斬獲，可望挹注業績表現；生產端也因缺料情況可望逐步緩解，以及新廠啟用生產，產能估增一倍，並導入智慧工廠解決方案，提升生產效率，下半年成長力道將優於上半年。 此外，磐儀股東會完成董事改選，新任4席董事為李明、連啟瑞、林建良、郭鳳玲，3席獨立董事由王明德、林雅君、邱創乾出任。根據候選人名單資料顯示，王明德具土木工程背景，也曾擔任桃園機場公司董座一職。磐儀表示，將借重其專長，協助公司加速拓展軌道交通版圖，強化經營體質。