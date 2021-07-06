中國大陸於今年六一國際兒童節宣布開放三胎政策，從懷孕到生子，至少有12項福利。河南省鄲城縣一對夫妻生了兩女兒，拜開放兩胎化之賜，沒開罰社會撫養費，接著為傳宗接代決定不計受罰生第3胎，沒想竟是4胞男胎，本想罰不完、又養不起，更沒想到會開放三胎政策，官方除了現給5000元（人民幣，下同）慰問金，而且每年還給他們家1萬塊錢，直到4胞胎18歲。

《南方都市報》6日報導，一對夫妻今年6月底第3胎生下河南鄲城首例4胞胎，引發網路熱議，因4胞胎的父親在媒體視訊採訪時，對著鏡頭又哭又笑，「因為有兩個女兒了，第3個想著要一個兒子，就結束任務了。（醫院）他們說是4胞胎，都都……都是男孩。」除了道賀，也有「重男輕女」雜音。

報導稱，四胞胎的父母在視訊受訪中透露，4個男嬰名字的第3個字分別為「梵」「榮」「昌」「晟」，音同「繁榮昌盛」，回應「重男輕女」評論表示，家人很疼愛兩個女兒。鄲城縣總工會把5000元慰問金送到了在病房的媽媽手上，這位媽媽面對鏡頭感謝愛心人士的幫助。

接產的鄲城縣婦幼保健院院長亢國良透露，幾個月前，4胞胎的爺爺走進他辦公室時，原本是為了找一個好醫生為兒媳流產。「他是帶著壓力來的，一下子有4個孩子，他害怕會不會連大人都有生命危險。」亢國良說，這家人生活並不富裕，老人還憂心未來的撫養問題。

亢國良表示，他當時對孩子的爺爺說，這是福氣，是福分，並確保孕產保健部會全程關注孕婦和寶寶的情況。後來的各項產前檢查評估顯示母子狀況較平穩，家屬選擇了保留胎兒。

6月底，4個寶寶在3分鐘時間裡相繼出生。亢國良看見，他們的父親「又哭又喜。喜的是生了4個寶寶，憂的是添了4張嘴，感覺家庭承受不住。」這家的4胞胎是鄲城縣首例。考慮到他們的經濟條件，保健院商量決定每年給他們家捐一萬塊錢，直到4胞胎18歲。

該院新生兒科重症監護室主任劉相英5日表示，目前母子平安，4個寶寶都已經能吃奶，母子近期應能出院。