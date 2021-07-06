亞果遊艇（7566）6日召開股東常會，改選7席董事，現任董事長侯佑霖繼續連任，股東常會並通過配發股利0.5元，現金和股票股利各為0.25元，股東會也通過將資本額提高到10億元，至於未來的增資額度，將在7月15日的董事會再行討論。

亞果遊艇6日股東常會改選4席董事和3席獨董，當選人分別是萬通人力資源顧問公司董事侯佑霖、鄭寶蓮、順程鞋業公司董事暨總經理葉榮裕、以及玉雨投資公司代表人黃裕庭等4席一般董事，3席獨董則有蔡雪苓律師事務所主持律師蔡雪苓、學而會計師事務所會計師盧繼剛、以及大橋聯合會計師事務所負責人李福彬。

亞果2020年合併營收約2.69億元，每股稅後盈餘1.38元，6日股東常會通過董事會提案，配發0.50元，股票股利和現金股息各發0.25元。

亞果董事長侯佑霖表示，亞果資本額目前6億元，實收5億多元，股東常會通過將資本額提高至10億元之後，亞果將在7月15日召開董事會，討論現金增資事宜，目前初步規劃朝向辦理現金增資3億元。