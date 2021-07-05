氣動元件大廠亞德客-KY6月接單及出貨高於整體產能，今（5）日公佈，6月合併營收不論以人民幣或新台幣計價，均創單月營收次高；第二季人民幣或新台幣計算合併營收，改寫單季新高，上半年人民幣或新台幣計價合併營收，締造同期新高。主因是出貨給機床設備、電池行業及汽車等行業增長率較高所致。

亞德客6月人民幣近5.50億元，年增幅36.42％；折合新台幣計價23.76億元，年成長40.70％。第二季合併營收人民幣16.25億元，年增幅度28％；新台幣計價70.36億元，年成長32％；上半年合併營收人民幣29.81億元，年增49.08％；新台幣計價129.7億元，年增52.72％。

亞德客指出，氣動產業需求仍向上循環，氣動元件市場需求及亞德客市場佔有率均穩健成長，6月接單及出貨金額高於整體產能，主因是來自機床設備、電池行業及汽車行業之出貨有較高的增長率。