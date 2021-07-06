眾所矚目的東元股東會將於7月23日登場，地點在桃園東元中壢廠，東元董事會6日決議了股東會日期、地點，東元董事長邱純枝表示，股東會將嚴格遵守防疫的規定，但一定讓股東有充分的參與權及投票權，呼籲所有股東也能夠謹遵防疫規定，並配合主辦單位議程進行，讓股東會理性有序地順利完成。

東元電機股東會今年將改選11席董事，包含七名董事和四名獨立董事。東元主要股東日前已完成委託書徵求程序，5月24日並公佈董事和獨立董事候選人的電子投票結果。東元指出，由於這次董事改選有兩組人馬提出共18位董事和獨董候選人參與角逐，已經公告的電子投票結果，公司派獲62%的支持選票，佔有明顯的優勢，再加上主要大股東黃茂雄、寶佳、華新麗華三方憑藉其實質持有的股權實力，對於董事席次，公司派有絕對的把握贏得多數席次，繼續掌握經營權推動既定的發展策略。

東元並指出，預估公司派以外人選可順利取得少數若干席次，但「爭奪經營權之說」已非現實。

針對市場人士以四方勢力來形容此次董事改選，東元表示，其中三大主要股東是同一股力量，具備高度的共識，共推董事人選，展現「股東共治」的精神；而且三大主要股東都有實質投入大量資金取得東元股權，是真正具有股東代表性的一方。

有心人士頻頻用四股勢力企圖混淆視聽，造成公司分化，東元除予以嚴正譴責外，更表示公司希望所有的股東都能夠充分的團結合作，在成立新的董事會後，均能秉持如同三方合作的團結共識，為東元股東共創最大利益。