社會局將哈林庾澄慶和美德醫療所捐的防疫物資轉贈給新北市各長照機構。（新北市社會局提供）

社會局將哈林庾澄慶和美德醫療所捐的防疫物資轉贈給新北市各長照機構。（新北市社會局提供）

日前藝人庾澄慶結合美德向邦股份有限公司共同捐贈防疫物資予新北市好日子愛心大平台，包含隔離衣、N95口罩、手套和護目鏡等，總值418萬6000元。新北市社會局今（1）日起將防疫物資轉贈新北市各長照機構，加強機構的防疫能力，保護長者的健康。

庾澄慶在捐贈物資附上張紙條「近期國內疫情嚴峻，我一直在思考著能夠為社會做些什麼？基於先前工作上的合作經驗，感受到美德醫療是相當專業的醫療耗材與個人防護裝備品牌。真心希望防疫物資可以確實提供給需要幫助的單位，高齡長輩是疫情下容易受到感染的高危險群，希望這些防疫物資可以幫助他們。」

美德醫療集團執行長楊威遠表示，由衷感謝所有防疫第一線醫護及軍警消人員的努力，深切了解社會上存在許多弱勢族群與被忽視的角落，他們面對疫情，受到衝擊更甚，亟需外界的協助，這次與哈林哥合作，將防疫物資送到需要的人手中，讓社會大眾關注長照機構及社福機構的防疫需求。

社會局長張錦麗表示，為加強長照機構的防疫能力，除了先前送給各機構快篩劑以供工作人員使用外，感謝藝人哈林庾澄慶和美德向邦公司共同捐贈，這批防疫物資，將悉數轉贈長照機構，並通知各區機構依序於今、明日到板橋435藝文特區領取。