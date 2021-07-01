台灣疫情持續緊張，南部又爆發Delta印度變異株的群聚感染，防疫工作片刻不得鬆懈。哈林庾澄慶送愛不落人後，攜手美德醫療共同捐贈價值超過 500 萬元的防疫物資給雙北 200 多家長照機構，希望可以讓在第一線照護長者及病患的工作人員。

這次所捐物資包含 N95 口罩、隔離衣、護目鏡等個人防護用品，哈林表示:「近期國內疫情嚴峻，我一直在思考著能夠為社會做些什麼？基於先前工作上的合作經驗，感受到美德醫療是相當專業的醫療耗材與個人防護裝備品牌。 所以，當與好友聊到要捐贈防疫物資給前線戰士時，自然而然感覺美德醫療是合作的不二選擇。我是真心希望防疫物資可以確實提供給需要幫助的單位，也注意到在疫情下仍有許多我們看不見或亟需幫助的角落。特別是，高齡長輩是疫情下容易受到感染的高危險群，而站在第一線的社工人員也是很辛苦，他們並沒有因為疫情而停止付出，依然每天外出送餐支持老人家的生活。我由衷希望透過這一點小小的心意幫助需要幫助的人，和大家相守相護！」

美德醫療集團執行長楊威遠表示:「我們由衷感謝所有防疫第一線醫護及軍警消人員的努力。尤其我們長期製造並銷售個人防護裝備(PPE)，又為國內許多大型醫院提供後勤服務，深切瞭解社會上存在許多弱勢族群與被忽視的角落，他們面對疫情，受到衝擊更甚，亟需外界的協助。這次很高興再次受到哈林哥的邀約，一方面希望能即時將防疫物資送到需要的人手中，一方面也期盼能拋磚引玉，讓社會大眾關注長照機構及社福機構的防疫需求。」

庾澄慶攜手美德醫療捐贈數百萬防疫物資，共度疫情難關。(美德醫療提供)

庾澄慶攜手美德醫療，盼能為第一線長期照護者及被照護者提供更安全、有效的防護與溫暖。（美德醫療提供）