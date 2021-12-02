澎湃新聞報導，中國國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）表示，12月3日連接昆明和永珍、全線1035公里採用中國標準的中寮鐵路將全線開通營運，寮國自此將邁入鐵路運輸時代。作為「一帶一路」、中寮友誼標誌性工程的中寮鐵路，將為加快建成中寮經濟走廊、構建中寮命運共同體提供有力支撐。

國鐵集團指出，中寮鐵路線路全長1035公里。其中昆明至玉溪段長106公里，為設計時速200公里的雙線電氣化鐵路，已於2016年12月建成通車；新建玉溪至磨憨段長507公里，為設計時速160公里、雙線單線相結合的電氣化鐵路，由國鐵集團所屬的中國鐵路昆明局集團公司承建；新建磨丁至永珍段長422公里，為設計時速160公里的單線電氣化鐵路，由國鐵集團所屬的中國鐵路國際公司及其他中方股東與寮國國家鐵路公司合資成立的寮中鐵路公司承建，採用BOT模式建設。

中寮鐵路是與中國鐵路網直接連通的國際鐵路，線路北起中國西南地區的昆明市，向南經玉溪市、普洱市、西雙版納自治州，過中國磨憨鐵路口岸和寮國磨丁鐵路口岸，進入寮國北部地方，繼續向南經琅南塔省、烏多姆賽省、瑯勃拉邦省、永珍省，到達寮國首都永珍市。

國鐵集團介紹，中寮鐵路穿越眾多山脈和水系，修建難度極大。新建的玉溪至磨憨段2015年12月開工建設、磨丁至永珍段2016年12月開工建設，貫通了安定隧道、森村二號隧道、友誼隧道等167座隧道，建成了瑯勃拉邦湄公河特大橋、元江雙線特大橋等301座橋梁，新建隧道、橋梁總長達712公里，占新建線路全長的76.5％；新建了38座車站和32座牽引變（配）電所，架設了1677公里電氣化鐵路接觸網。

中寮鐵路建設嚴格落實生態環境保護措施，有效繞避瑯勃拉邦世界遺產保護區的核心區、萬榮岩溶旅遊風景區、橄欖壩風景區等環境敏感地區，為野生亞洲象專門設置了遷移通道和防護柵欄；全線綠化總面積達307萬平方米。

國鐵集團稱，中寮鐵路投入營運的瀾滄號動車組，是寮中鐵路公司組織招標採購、中國中車集團所屬企業聯合製造的。瀾滄號的命名，源於寮國的古稱瀾滄王國和流經中寮兩國的瀾滄江。車體外觀呈流線型，採用寮國國旗色紅、藍、白三色塗裝，寓意國旗之美。

瀾滄號動車組最高營運時速160公里，編組9輛，其中動力車、一等座車和餐車各1輛，二等座車6輛，定員720人，需要時可兩列重聯運行。

中寮鐵路開通初期，寮國段由寮中鐵路公司委託中國鐵路昆明局集團公司營運維護。中寮鐵路開通營運後，昆明至磨憨最快5小時20分可達，磨丁至永珍最快3時20分可達。加上口岸通關時間，旅客從昆明至永珍最快10小時左右可達。

相關負責人介紹，中寮鐵路營運初期，全線投入營運的有昆明、玉溪、元江、普洱、西雙版納、孟賽、瑯勃拉邦、萬榮、蓬洪、永珍等25座車站。作為泛亞鐵路的重要骨幹，中寮鐵路還將成為寮國向北連通中國，向南連通泰國、馬來西亞等東協國家的「金鑰匙」，對中國—東協自由貿易區、大湄公河次區域經濟合作，產生積極影響。