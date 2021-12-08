全國廢棄物無處去，烏日焚化廠仍收取外縣市一般事業廢棄物，造成垃圾車等候進入焚化廠大排長龍。市議員邱素貞8日質詢時，要求烏日廠暫停處理外縣市垃圾，優先處理台中市事業機構的垃圾，否則期滿應解約。環保局長陳宏益說，目前協調附近掩埋場暫時開放，並將公家及民間收取垃圾分開處理。

台中市議會8日舉行市政總質詢，市議員邱素貞、謝明源、蕭隆澤關心最近高雄不再協助處理外縣市垃圾，垃圾處理問題已成為各縣市燙手山芋；原台中市部份事業機構產出的事業廢棄物，南送至高雄焚化廠處理勢必回流又是一大棘手問題。

邱素貞表示，中市目前有文山、后里、烏日三座焚化廠，其中，文山廠及后里廠皆無收受外縣市事業廢棄物，烏日焚化廠為BOT廠，依合約規定廠商可自行收取一般事業廢棄物，卻造成烏日民營垃圾車排隊等候進入焚化廠處理大排長龍。

陳淑華指出，烏日焚化廠歲修前，垃圾車即大排長龍，平均需等候3小時習以為常，目前狀況更為慘烈，率先實施號碼牌發放，甚至出現必須隔日才能處理前日進廠車輛的垃圾。

邱素貞說，在還沒有多餘能力處理台中市事業機構產出的事業廢棄物前，希望烏日廠暫停處理外縣市垃圾，優先處理台中市事業機構的垃圾，並速協調外縣市尚有餘裕量的焚化廠，協助處理台中市垃圾；否則合約到期應解約。

陳宏益表示，目前環保局協調附近掩埋場暫時開放，將公家及民間收取垃圾分開處理，並透過專人管理分類清楚，未來也會利用掩埋場平面空間互相配合解決塞車問題，研議納入SOP處理，並做好消毒工作照顧地方。

陳宏益強調，烏日焚化廠屆時合約到期時，環保局將重新盤點收取類型，第一優先以家戶垃圾為主，第二則是營業場所垃圾，最後才是適合燃燒的一般事業廢棄物。