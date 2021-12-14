國際能源總署（IEA）在14日公布的最新月報指出，Omicron變種病毒只會暫時減緩石油需求復甦，不致摧毀復甦，並且能減輕近幾個月的供給緊繃情形。

IEA表示，航空旅遊與飛機燃油消耗格外受到Omicron影響，不過就整體而言，新變種病毒只會暫時減緩石油需求復甦腳步，而不會完全逆轉復甦。全球石油需求可望在2022年回復到新冠肺炎疫情爆發前水準。

IEA將2022年非石油輸出國家組織（OPEC）的每日石油供給預測下修10萬桶，同時亦將需求預測下調10萬桶，主要基於近期新增確診案例攀升恐阻礙全球石油需求復甦。

11月底Omicron初現，市場憂心新變種病毒可能衝擊全球經濟，導致油價重挫。IEA在報告中指出，初期的悲觀情緒已經轉變為更慎重的回應。12月迄今國際油價反彈約8％，收復11月底部分跌幅。

IEA認為Omicron對油市的影響相對輕微，看法與OPEC相呼應。

IEA指出，由於產油國聯盟OPEC+以外國家的投資不足，限制石油生產成長潛能，不過美國、加拿大和巴西的產量預估將創下紀錄水準，讓非OPEC國家2022年的產量每日增加180萬桶。

IEA表示，如果OPEC+持續執行其增產計畫，沙烏地阿拉伯與俄羅斯的石油產量亦可能創下新高紀錄。

石油供給穩定增加，加上市場需求略低於先前預測，2022年第一季油市可能出現供過於求，每日達170萬桶。

Omicron對油市帶來的衝擊，大部分將由航空業吸收，業者將調整航班規劃以因應新的旅遊禁令。

雖然IEA認為2021與2022年整體飛機燃油消耗將大幅增加，但受Omicron影響，預期在2021年第四季至2022年第一季之間，飛機燃油與煤油需求平均每日減少15萬桶。