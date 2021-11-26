「雲林巾彩耕地藝術節」由行政院雲嘉南區聯合服務中心主辦，藉以行銷國產優質毛巾，26日在雲林縣虎尾鎮埒內社區舉辦記者會，現場展示1幅高230公分、長800公分的「台灣景觀巨幅毛巾壁畫」，活動將於27、28日正式登場，虎尾鎮是台灣最大的毛巾產業聚落，邀請民眾一起來雲林了解毛巾的故鄉。

「雲林巾彩耕地藝術節」原本預計9月舉辦，受疫情影響延後至今，會場主意象為「台灣景觀巨幅毛巾壁畫」，整體設計以台灣北、中、南特色元素為主，包含台北101、自由廣場、八卦山、阿里山小火車、台灣黑熊、台灣梅花鹿，皆是具有台灣代表性的景物，凸顯台灣獨特價值。

現場由上百名雲林毛巾業者代表高舉「台灣景觀巨幅毛巾壁畫」，毛巾壁畫在耕地中透過空中俯瞰，相當壯觀美麗，業者表示這幅巨幅毛巾壁畫，是以百色紗穿引排序技術編織而成，代表台灣毛巾業者的卓越技術，以及藝術設計能力的提升。

毛巾業者說，虎尾鎮是台灣最大的毛巾產業聚落，希望透過此次2天的活動，讓遊客更認識每天都要用到的日用品「毛巾」。活動現場除了有市集與生活體驗區外，還有大型稻草迷宮，並請來國際超級IP碰碰狐、鯊魚寶寶作為活動代言人，帶著小朋友一起唱唱跳跳。

雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉指出，疫情趨緩後，各地都出現報復性出遊人潮，虎尾絕對是旅遊的最佳地點之一。「巾彩耕地藝術節」希望透過各種活動設計，讓遊客更加了解台灣毛巾的優良品質，全台民眾在安排行程時，千萬不要錯過精彩的雲林。