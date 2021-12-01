上品綜合工業（4770）擬訂於12月22日掛牌上市，預計掛牌股本7.85億元，此次新股現金增資上市公開承銷股數80％採競價拍賣、競拍底價為140.68元；另20％採公開申購、承銷價以最低承銷價格1.18倍為上限，承銷價暫定為166元。

全球景氣逐漸復甦，加上半導體產業在5G、人工智慧、PC╱筆電及車用等需求成長，帶動廠務設備設施及電子級化學品儲槽設備之需求提升，上品前三季營收26.98億元，年增52.42％，超越去年全年表現，稅後淨利6.79億元，年成長123.86％，EPS9.85元。

上品表示，競價拍賣從12月2日起至12月6日止，底價係以11月29日前興櫃有成交之30個營業日其成交均價簡單算術平均數之七成為其上限，競拍底價敲定為每股140.68元，最低每標單位為1仟股，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。

此外，上品將於12月10日開始公開申購，如得標總數量達該次競價拍賣數量，公開申購價以各得標單單價及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格1.18倍為上限，故暫定為每股166元。

上品產品為各種氟素樹脂內襯設備及應用材料，提供用於高溫或腐蝕滲透性強的化學液於生產、儲存、純化、輸送等；目前台灣及大陸皆有生產據點，並於2019年成立美國子公司。

面對現今5G、AI、車用等產業快速發展，鑒於半導體先進製程產能之擴充，對於製程作業環境高純度及潔淨度之要求亦趨嚴苛，凸顯氟素材料耐腐蝕、高潔淨無析出特性的重要性。