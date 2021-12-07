美國那斯達克以及紐約交易所，是兩家全球性股票交易中心。同時，這兩家交易所也是證券相關業務上的競爭對手。目前看起來以網路高科技為主的那斯達克略勝一籌，就IPO(股票初次公開交易)項目來看，2021年迄今募得市場資金，已超過經由紐交所的。

過去在1995至2001年左右的網路泡沫化期間，因市場比較瘋科技產業，故當時那斯達克IPO業務量比較好。其實大部分時間，公司行號還是選擇在紐交所上市。

調研機構Dealogic統計，2021年至今那斯達克的IPO業務，一共募得約1913.8億美元，但紐約證券交易所僅有拿到1092.5 億美元。目前，有686家公司在那斯達克上市，但僅有265家選擇在紐交所掛牌。

那斯達克在2021年的IPO數量大幅領先，其中最大的一樁就是有亞馬遜這個大金主，在背後撐腰的電動車業者Rivian。市場預估，那斯達克至2021年底時，可望延攬4133家包括公司、SPAC以及將指數證券化的ETF商品可交易，同時將寫下新高數量。

若細看IPO所募得的市場資金，SPAC(特殊目的收購公司)在那斯達克獲得967.6億美元，一般的IPO是946.3億美元。但對紐約證券交易所來說，卻僅募得562.7億美元以及529億美元。

最近很夯的SPAC，是指那些已上市的空殼公司，目的是找尋其它公司合併，縮短傳統IPO所需時程以及一些手續作業。

根據Dealogic計算，預估2021整年美國IPO規模可達3012.6億美元，大幅超車2020年所創的1680億美元新高紀錄。