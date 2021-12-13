美股三大指數上周五收高，標普衝上歷史新高，為港股造好。在內地股市揚升之下，港股高開，一度飆漲389點，午後收斂漲幅。

周一香港恆生指數收跌41.14點或0.17%，為23954.58點。國企股(H股)跌27.19點或0.32%，為8551.14點。

騰訊升0.7%，阿里跌0.1%，美團漲2.1%。

內房股重挫，融創中國跌8%，龍光集團跌5.1%，世茂服務跌9%。

世茂集團跌12.2%，報7.08港元。該房地產公司多個債券大跌，先後被上海證交所臨時停牌。世茂稱有小道消息流傳，產生極大干擾，引起投資人恐慌拋售。世茂稱營運正常，酒店和物業營收不斷增加，正減少對房地產開發的依賴。

商湯科技周一宣布，將推延在港股的IPO活動，並將退還申請股款，公司也將修訂和補充招股章程。商湯在上周五遭美方列入軍工企業名單，並禁止美企投資。

據Wind數據顯示，在A股和H股同時上市的138家企業中，有137家A/H股溢價率為正值，其中69家的A/H溢價率超過100%，顯示在H股價格僅為A股的一半，港股價格遭低估。

快遞公司順豐同城周一宣布，擬在香港IPO發行1.31億股，每股定價16.42港元，每手200股，預計12月14日上市。