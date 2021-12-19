針對A股市場表現，大陸知名投行中金公司19日分析，隨著後續可能的社融信貸投放落實、財政規劃部署，認為「穩增長」主線仍將繼續延續。2021年初至今相對強勢的部分製造成長風格，可能會暫時相對落後，市場風格可能暫時呈現「大強小弱」的格局。

第一財經報導，中金公司報告指出，具體關注三個方向：一、政策邊際變化或發力潛在有支持的領域，包括地產穩需求相關產業鏈（家電、家居、建材、房地產等），以及潛在可能的消費支持領域、券商等。

二、2021年已經有所調整、估值已經不高、中長期前景依然明朗的中下游消費，自下而上選股，包括食品飲料、醫藥、家電、輕工家居、汽車及零部件、互聯網與傳媒、農林牧漁等。

三、短期可能受抑制，中期關注高景氣的製造方向，包括新能源汽車、新能源及科技硬體半導體，依據產業鏈環節景氣程度變遷而選股配置，特別關注輸配電升級、汽車零部件等環節的製造機會。