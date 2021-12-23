元太(8069)今天指出，為協助減緩氣候衝擊，公司展開零碳排行動，制訂三大階段性目標，逐步於2025年達成40％再生能源使用，2030年使用100％再生能源落實RE100目標，並於2040年實踐淨零碳排承諾。

根據富時羅素（FTSE Russell）綠色營收2.0數據模型能源管理及效能類別資訊產品評析，元太2020年營收的99.93％為綠色營收，對於環境具有正面影響力，顯示電子紙產品具備的環境效益。

為達成淨零碳排目標，元太除從技術與產品面落實外，亦展開碳排盤查，評估全球營運與製造據點所產生的溫室氣體，其中營運與製造使用能源而產生的間接碳排放，佔元太企業內部的總體碳排放量十分顯著。因此，採用再生能源將是實踐淨零碳排的核心，透過逐年增加再生能源使用比例外，亦將從產品研發、生產製造，乃至企業營運等各環節，提升能源使用的效率，減少總體能源使用，降低環境資源消耗。

除啟動企業內部與電子紙生態圈的淨零碳排行動外，元太亦透過參與致力於環境永續發展的倡議組織。2021年10月元太成為「氣候相關財務揭露」支持者，將繼續依循TCFD框架識別氣候變遷之風險與機會，深化實體風險與轉型風險情境分析，以量化指標調整淨零碳排策略與規畫。