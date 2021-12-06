因為利空消息不斷，6日的日本軟體銀行，股價已連6天走弱，盤中一度甚至重挫近9%。

首先，美國FTC(聯邦貿易委員會)使用起訴方式，以壟斷為由打算阻止Nvidia購買軟銀的IC設計大廠Arm。軟銀創辦人孫正義曾表示，若把Arm順利出脫給Nvidia，可望拿到9兆日圓，約800億美元。

其次，軟銀砸重金所投資的中國大陸網約車巨擘滴滴出行，正準備從美國下市改至香港掛牌。

美國時間3日，股價狂瀉22%的滴滴出行表示，最壞的時間應已過去了。自2014年阿里巴巴赴美上市後，滴滴出行才剛在6月底風光在美掛牌，沒想到不到半年就要下市。

滿手滴滴出行與阿里巴巴股票的軟銀，投資組合報酬率馬上下跌超過8%。同時在6日，軟銀盤中股價一度重挫近9%至5073日圓附近。2021年迄今軟銀已下修約35%，2021年線可能創下自2006年以來最大跌幅。

據悉，軟銀旗下的願景基金在中國大陸的投資損失，目前已高達32億美元。故孫正義曾指出，軟銀未來將減少在中國大陸的投資項目，日後的投資組合也會加以調整。

Arm出售一案須面對英國、中國大陸以及美國的政府審核，但軟銀與Nvidia還是信心滿滿地認為將會有圓滿結果。不過，市場對於這樁交易案倒是樂觀不起來。

11月8日，軟銀宣布祭出1兆日圓買回自家股票後，股價當時也一度上漲慶賀。不過，由於近來股票跌跌不休，也將軟銀如此大規模的庫藏股計畫，猶如肉包子打狗一樣有去無回。