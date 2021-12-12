彰縣府12日在溪湖糖廠舉辦「我愛我的老樣子」青銀時尚走秀。（吳敏菁攝）

彰縣府12日在溪湖糖廠舉辦「我愛我的老樣子」青銀時尚走秀。（吳敏菁攝）

彰縣府12日在溪湖糖廠舉辦「我愛我的老樣子」青銀時尚走秀。（吳敏菁攝）

「我愛我的老樣子」已成了彰化銀髮金句，彰縣府12日在溪湖糖廠舉辦青銀時尚秀，不老族攜手幼、青、中、老等，四個世代人一起紅毯走秀，各年齡層觀眾突破350人，參加者熱情洋溢，透過了打扮，喚起自信，注入生氣勃勃的光采。

縣長王惠美感謝弘道老人福利基金會媒合設計「我愛我的老樣子」活動，透過走秀，引領新發現，老了也能非常有氣質、活潑，心情不一樣，生活品質就會不一樣，明道大學、建國科技大學老師們也都一起來指導社區長輩打扮、穿著，QUEEN SHOP董事長游鎮光贊助所有服裝與配件，注入新能量。

楊松山爺爺說，退休回到故鄉彰化，原本每天只是「被電視看」，真怕再看下去會變成老人痴呆，參加社區課程後，學習化化妝、貼面膜等，不僅是樣子變了，還帶動環境氣氛，心情也快活了起來，「好像發現新大陸」、「嗯！我也是很帥的」。

「偶像就在我家」 社會處長王蘭心表示，為翻轉刻板印象，提升長輩自信心與跨世代的社會互動，與弘道老人福利基金會辦理「我愛我的老樣子」穿搭課程，且結合QUEEN SHOP贊助服飾及配件，總套數達到147套，將持續推展到更多社區照顧關懷據點，讓長輩體驗穿搭外拍的樂趣，讓平凡平常生活展現活力、自信與美麗。

建國科技大學美容系與美容科技研究所的老師及學生也響應，進到社區，由青年與長輩一起組成跨齡設計團隊，把長輩的日常衣服與時下潮流的元素融合，教導長輩服裝穿搭、日常保養梳化，並練習把表情、姿態等最好一面展示出來，進行外景街拍，學生常常很驚喜，「這麼一站，連街景都變得有味道了」。