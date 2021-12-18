王力宏出道26年來零負評，還有著情歌王子的形象，不料前妻昨(17日)寫下毀滅性長文，爆料他荒唐的性事，讓王力宏的人設大崩壞，而過去王力宏寫過的情歌也顯得諷刺，連ICU醫師陳志金都在臉書透露，有新郎今天舉辦婚禮，苦練「唯一」的婚禮歌曲卻臨時被抽掉，嘆許多新人成為無辜受災戶，讓網友笑翻。

王力宏經典情歌像是《Forever Love》、《我們的歌》、《愛的就是你》、《唯一》等等，都很適合在婚禮現場播放，不過王力宏現在被前妻指控出軌、召妓等事蹟，現階段不太適合播放。陳志金今(18日)就在臉書發文，聽說有人今天的婚禮要抽掉排好的曲子，還有新郎好不容易練好那唯一的歌不能唱了，還開玩笑表示新郎真的是「無辜受災戶」。

陳志金也幽默提出三點建議，第一、要分散風險，人生不該只有一首拿手歌；第二、婚禮獻唱應該選則唱一首作古的老歌比較保險；第三、要不然，現在開始上自創詞曲的課程也不遲。

貼文一出讓網友笑翻，紛紛表示「醫生太幽默了哈哈哈哈哈哈哈」、「這也太尷尬了，那還是不要唱歌吧」、「所以我都唱『我只在乎你』」、「不換會被公審啊……辛苦新郎了」、「今天是大好日子耶！新人真的頭痛了」、「還好我幾年前結婚了」。