外媒10日引述知情人士透露，美股上市的大陸叫車平台滴滴出行計畫在啟動美股下市之前，聘請投行高盛負責其香港上市的事宜。知情人士又指，滴滴也在和包括中資銀行在內的其他投行磋商。

滴滴10日股價收跌2.55％至6.49美元，市值為313.03億美元。近一個月，滴滴股價累計下跌27.57％。

滴滴出行於6月30日在紐交所上市，發行價為每股14美元，共集資44億美元，是繼2014年阿里巴巴在美上市集資250億美元以來，規模最大的中概股IPO案。然而，滴滴上市才過三日，大陸網信辦7月2日宣布以「防範國家數據安全風險」為由，對滴滴展開調查，並在一周內勒令下架其旗下25款APP。

路透報導，11月下旬傳出，大陸監管機構以擔心敏感數據外洩為由，已要求滴滴高層制訂從美股下市的計畫，方案包括在香港上市後從美國下市，或是直接私有化。

在大陸監管壓力下，赴美上市不到半年的滴滴12月3日宣布，即日起啟動自紐交所下市，並在港上市程序。但由於滴滴在美國上市的時間很短，該公司將不得不申請在香港進行雙重主要上市，而非二次上市。

知情人士稍早指出，滴滴的目標是在未來三個月內，完成在港上市，並於2022年6月從紐交所下市。