ATM齊跌恒指半日跌300點 恒生科指創上市新低 12:542021/12/17 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受科網股拖累下，港股半日大跌300點，恒生科指再創上市後新低，恒生指數17日開盤報23463點，跌11點，科技股拖累下，走勢反覆向下。 香港經濟日報報導，恒生指數17日半日跌300點，報23175點，成交額為774億元。恒生科技指數半日跌2.6％，報5668點。 個股方面，匯豐逆市漲逾2％。ATM齊跌，美團跌近5％，阿里巴巴、騰訊跌逾3％，體育用品股下挫。 《日股》科技重兵挫 日股走低 元宇宙股 Roblox股價崩跌 #半日 #ATM #齊跌 #科指 #恒生指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上證指數半日漲10點 深成指跌7點 12:102021/12/16 財經 15檔11月營收雙增 法人追捧 04:102021/12/17 證券．權證 恒生指數半日收跌189點 美團跌逾4％ 13:192021/12/16 財經 陸實體遭美國列黑名單 A股半日下跌 12:102021/12/17 財經 多項指數成分股調整 公布 04:102021/12/17 證券．權證 恒生指數收漲54點 藥明生物大漲11％ 18:092021/12/16 財經 騰訊「過渡性行政指導」App恢復更新 股價跌逾2％ 11:512021/12/17 財經 《港股》科技股走弱 恆指跌0.75％ 11:422021/12/17 財經 恒指開盤跌11點 藥明漲近6％ 10:292021/12/17 財經 滬指開盤跌4點 深成指跌37點 10:202021/12/17 財經 《期貨》三大期指全黑 1月台指期開低88點 09:092021/12/17 財經 財經熱門新聞 學台積電模式卻失敗？英特爾遇6兆大麻煩 外媒爆內幕 - 財經 美中瘋狂產晶片！供過於求快爆了？專家揭恐怖後遺症 - 財經 小心被「高股息 ETF」沖昏頭 投信高層爆外人不知的內幕 - 財經 台積電4奈米發威！聯發科「天璣9000」驚人跑分 空降安卓霸主 - 財經 物價飆上40年最扯 她預言2022頭號大敵：不是通膨 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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