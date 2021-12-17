受科網股拖累下，港股半日大跌300點，恒生科指再創上市後新低，恒生指數17日開盤報23463點，跌11點，科技股拖累下，走勢反覆向下。

香港經濟日報報導，恒生指數17日半日跌300點，報23175點，成交額為774億元。恒生科技指數半日跌2.6％，報5668點。

個股方面，匯豐逆市漲逾2％。ATM齊跌，美團跌近5％，阿里巴巴、騰訊跌逾3％，體育用品股下挫。