聯華食(1231)在去年底大動作啟動55億元的擴廠計劃，下午法說會時，總經理林家齊說，新廠擴建會帶來銷售、物流及製造三方面的效益，增加銷售動能及節省運輸成本，將對未來的成長有很大的幫助。考慮台灣人口結構改變，健康意識抬頭，目前正研發定壓發泡近似烘培的食品，會用多重穀物的投入，產出健康接近原形食物產品來搶攻市場。

台灣5月進入三級警戒，實聯制和居家辦公，影響消費者進超商意願，林家齊指出，鮮食業務在夏天旺季受到很大的影響，不過，9月起漸恢復正常，2021年全年度應該有穩定小幅的成長，公司並不會刻意去調整休閒食品和鮮食業務的占比，未來也都有新產線的投入，市場都是樂觀的。

聯華食歷史悠久，原來的舊廠產能已嚴重不足，有些休閒產品生產還需要分段來進行，林家齊說，這些年公司穩定的成長，使得產能十分吃緊，又將產品推入國外市場受到肯定，不過，現有產能無法支應，所以業績沒有很大的突破，新的桃園觀音廠對未來整體休閒食品營運的成長將會很有幫助。

林家齊說，新廠擴建會帶來銷售、物流及製造三方面的效益，由於聯華食舊廠區空間嚴重不足，有些產品生產還需要分段來進行，未來新廠擴建，會趁機把製造端進行整合，改善先前斷線的問題，將會更有效率，也會因應缺工嚴重問題，引進後段包裝化自動化生產設備。

聯華食新的桃園觀音廠選址以靠近客戶為主，客戶中包括好市多、全聯、家樂福距離都很近，林家齊指出，以往送貨時間大約需要45~50分鐘，現在只要10分鐘，運送成本可望大幅縮減，另外，也會有全自動化的倉儲，降低倉儲的成本。

除了休閒食品擴廠之外，聯華食的鮮食廠也會在基隆擴廠，藉此擴大產能。被問及擴廠資金是否會發公司債等方式來對外籌資，林家齊則回答，兩座新廠55億的投資金額將由公司資金和銀行借款來負擔。