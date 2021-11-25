國內疫情趨緩，但近期仍有零星的境外移入感染案例，高市府為了防堵病毒侵入社區，高雄市副市長林欽榮25日特別前往前鎮漁港視察防疫措施，並提醒併船船隻安排好日常生活管理，避免漁工不當跨船，也指示海洋局針對CCTV再增加頻寬，持續強化即時監控。

高雄市轄內有國際空港、商港、漁港，為了防止病毒入侵社區風險，確保市民健康安全，林欽榮25日偕同市府副秘書長王啟川率高市府防疫團隊視察前鎮漁港西岸碼頭，檢視人員車輛進出管制實名制、進行遠洋漁船船員檢疫管理及現場管制圍籬、紅外線告警系統等檢疫措施。

林欽榮特別提醒現場保全，必須加強監控進入管制區人員佩戴口罩及登船實名制等防疫管制，針對併船船隻也應安排好日常生活管理，例如生活日用品及餐食安排，避免漁工不當跨船。此外，也指示海洋局針對CCTV 再增加頻寬，持續強化海巡、警政、衛政單位即時監控的需求。

據了解，此次秋刀魚汛期預估有96艘船、4500名船員返回前鎮漁港，截至目前已入境32艘船、1597人。高市府衛生局表示，目前國際COVID-19疫情仍相當嚴峻，呼籲船東業者加強提醒所屬漁工船員務必遵守居家檢疫相關規定，檢疫期間不可擅離檢疫地點，一旦經防疫人員查獲違反規定者，將據以裁罰。