基隆觀光巴士今年因應疫情停駛，今天以全新面貌亮相，由在地藝術家馮昌宏結合基隆意象進行彩繪，12月4日起每周六、日固定發車，觀銷處表示，歡迎旅客一同到基隆搭觀巴，來趟「海派浪漫」之旅。

基隆觀光巴士12月4日起復駛，未來每周六、日固定發車。（陳彩玲攝）

基隆市長林右昌表示，市府正努力經營城市觀光行銷品牌，希望帶來更多附加價值、觀光產值，觀光巴士可以提供外縣市旅客很好的服務，透過預約即可得到高品質旅遊體驗，也能串接熱門觀光景點。另外，還有一項亮點，「隨車導覽人員」，能進一步認識基隆市山海城港多樣面貌，相信能玩得非常過癮。

觀銷處長曾姿雯指出，今年疫情嚴峻，全國進入三級警戒，觀光巴士也因而宣布停駛，市府決定在停駛空檔時間重新塗裝，邀請基隆在地藝術家馮昌宏，結合基隆在地意象如色彩屋、潮境公園、郵輪、燈塔、大海等，為基隆觀光巴士進行車體設計，打造「基兒」、「朵兒」2輛基隆觀巴，成為形象網紅，透過騎鯨豚之旅悠遊基隆，帶領遊客一同進入夢幻的美好遊程，同時也為城市增添活潑色彩。

曾姿雯說，基隆觀光巴士規畫外木山、仙洞巖佛手洞、要塞司令官邸、正濱舊漁會大樓、正濱漁港、和平島公園、廟口夜市等11個熱門旅遊景點，串聯沙灣歷史文化園區、長潭里望海巷景觀橋等基隆最新特色景點，用最深度、最熱門的景點走讀專屬基隆的在地故事，讓民眾體驗基隆之美。

觀銷處指出，觀光巴士自12月4日起每周六、日固定發車，有多種路線可以選擇，另外，每周五將在市區巡禮，從下午2點半至4點半在和平島公園定點提供民眾免費上車拍照打卡。