中國乘聯會7日公布數據，中國11月乘用車零售量達183.5萬輛，年減12％，月增7％。

乘聯會稱，由於10月的生產改善明顯，11月的零售回升應該較明顯；但受近期散發式的疫情、廠商促銷收緊等因素影響，目前零售回升速度仍不快，與2019年的狀態相近。

乘聯會表示，今年終端低庫存，廠商促銷收緊。需求端不能完全釋放。晶片問題導致家用為主的傳統A級車市場普遍庫存不足，影響零售增速，未來情況將會逐步的改善。

11月總體批發數據達到214.8萬輛，日均7.1萬輛，年減5％，月增長9％。