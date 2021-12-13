大陸信通院13日公布「11月國內手機市場運行分析報告」顯示，11月大陸國內手機出貨量3525.2萬部，較上年同期增長19.2％，其中5G手機2896.7萬部，年增長高達43.9％，占同期手機出貨量的82.2％。市場分析，雙11購物節是拉抬手機消費暴增的主因之一。

新浪財經報導，2021年1～11月，大陸國內市場手機總體出貨量累計3.17億部，年增長12.8％，其中5G手機出貨量2.39億部，年增率高達65.3％，占同期手機出貨量的75.3％。

信通院資料顯示，2021年11月，大陸國內手機上市新機型47款，年增長36.4％。其中5G手機15款，年減16.7％，占同期手機上市新機型數量的31.9％。2021年1～11月，上市新機型累計427款，年增長3.1％，其中5G手機203款，年增長2％，占同期手機上市新機型數量的47.5％。