撐不住了！瓦城集團宣布旗下五品牌包含瓦城、非常泰、時時香、1010湘、大心，將於2021年12月15日起調整價格，整體平均漲價調幅約3％。瓦城表示，原、物料價格、國際運輸費用大幅上升等營運成本挑戰，這是集團近10年以來首度調整價格，此次所有調漲皆為因應成本考量，並以保障消費者最大權益為努力目標。

事實上，在王品集團於10月25日開出漲價第一槍，調整旗下15個餐飲品牌餐價約5％，就已經確立連鎖餐飲漲價風難抑，之後包括麥當勞、鼎泰豐、吉野家、SUBWAY等大型品牌相繼跟進，昨天連肯德基都跟進喊漲，12月7日起調整部分餐點價格，有13項主餐漲3至10元，甜點、點心類單點調漲2至5元，平均調幅4.4％。

餐飲業者指出，食材原物料與包材成本持續上漲，加上基本工資也漲，航運塞港問題亦使餐飲供應鏈出現問題，雖然政府宣布自即日起至明年3月底機動調降小麥、牛肉、水泥與汽柴油關稅與貨物稅，但仍是杯水車薪，無法有效壓低餐飲業成本，考量經營壓力，仍得忍痛喊漲。

瓦城表示，為感謝顧客一整年的支持，瓦城、非常泰即日起推出全新限定甜品《泰式舒芙蕾》，只送不賣，凡於2021／12／15至2022／1／7期間的平日內用消費，就可不限金額每桌獲得一份，同期間時時香及1010湘也分別贈送招牌《楊枝甘露》、《黑芝麻椰汁西米露》，大心則凡點用主食即贈招牌《黑火山霜淇淋》。

因應年底旺季，瓦城於2021／12／15至2022／1／7期間，集團同步推出歲末感恩回饋「啤酒買一送一」優惠，平日到瓦城及非常泰內用消費就享《勝獅啤酒》買一送一，時時香、1010湘則準備了最適合搭配鹹香好菜的《台灣金牌啤酒》買一送一。

此外，廣受顧客好評的「Fun大回饋券」活動仍持續熱烈進行中，2022／4／30前凡持振興券消費即可獲得，憑券享該品牌指定招牌菜最高6折，還可額外獲集團其餘六品牌指定菜色最高6折優惠券、線上訂餐平台優惠及「瓦城商城」滿額9折券等，累計回饋最高25倍。

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