台中市警察局霧峰分局仁化派出所，提供食物讓賴翁充飢，已迷路2天的他，一邊吃著、一邊累到就在椅子上坐著睡著了。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

家住太平的77歲賴姓老翁，日前於大里區光明路與仁城路口徘徊，疑似迷路，台中市警察局霧峰分局仁化派出所獲報查出拄著拐杖的賴翁，已迷路2天，員警首先提供食物讓賴翁充飢，體力透支的他，吃著吃著就睡著了，經通知家人後，老翁也順利平安回家。

霧峰分局仁化派出所員警，日前（3日晚）接獲民眾報案指出在大里區光明路與仁城路口有一名老翁拄著拐杖疑似迷路，警方到場後發現拄著拐杖、年約77歲的老翁，雖意識清楚，但身體虛弱，且對警方的詢問，皆答非所問、無法清楚表達，警方只好先將人載到派出所休息，並提供食物和水，讓老翁充飢解渴，老翁可能走累了，吃著吃著便在椅子上睡著了。

既然無法從老翁口中問到他的身分，但從其身上的穿著判斷，老翁應離家不遠，於是以警用電腦系統，搜尋近日有無年紀、特徵相符之失蹤人口，經照片比對，果然發現一位協尋人口，明顯與老翁特徵、年紀一樣，是住在太平區合利街的賴姓民眾，其家人已於2天前報案，立即通知家屬到派出所完成撤尋程序。

賴翁家屬表示，12月1日晚上7時就發現老翁走失，經向當地派出所報案協尋，到今晚（3日）為止，老翁已在外流浪了2天，不知道他是怎麼度過這2天的，幸好遇到熱心民眾報案及人民保姆的耐心查詢比對才尋獲，終於讓家人平安回家，非常感謝所有幫助過老翁的人。

霧峰分局長李建興表示，若家有失智老人，可在其衣服上繡上或寫上姓名及電話，或是戴上防走失手環，讓警方或善心民眾，能迅速聯絡到家人；李建興同時也呼籲，需多加注意家中失智家人動態，盡量要有家屬在旁照顧，別讓他們獨自外出，以免發生危險，如有遇到類式需要幫助的人們，皆可撥打110請警方到場協助。