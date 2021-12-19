2021年台灣畜犬協會本部展暨KCT寵物美容師資格檢定暨AAO亞太區域聯盟挑戰賽，今有420隻寵物犬同台比美。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠感謝台灣畜犬協會舉辦這場大型賽事，為嘉義市帶來不少觀光經濟效益。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

2021年台灣畜犬協會本部展暨KCT寵物美容師資格檢定暨AAO亞太區域聯盟挑戰賽，18、19日兩天在嘉義市舉行，昨有400名美容師齊聚進行寵物美容檢定、競技，今有420隻寵物犬同台比美，嘉義市長黃敏惠感謝台灣畜犬協會舉辦這場大型賽事，為嘉義市帶來不少觀光經濟效益。

黃敏惠表示，國際畜犬展覽比賽在港坪公園舉辦這2天，吸引了許多國內外專業參賽人士到嘉義市住宿、觀光，感謝台灣畜犬協會每年將全國大展辦到嘉義市，在疫情稍解封之際，愛犬人士帶著心愛寶貝來嘉，不只是來比賽，還彼此觀摩切磋、提升技術。

黃敏惠說，受疫情影響，台灣畜犬協會理事長薛瑞銘第一次引用線上考試，這代表了嚴謹態度及證照得來不易，雖因疫情國外參賽者不能進來，但國內比賽就很精彩。

薛瑞銘指出，昨有超過400名美容師集聚進行一場寵物美容檢定及競技，今天總共有422條狗在此互相比美，身為嘉義人，很榮幸能把這麼大型的比賽辦在嘉義市。