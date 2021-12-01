新興工業區發展領漲蛋白區房價，漲幅驚人，根據吉發網發布第三季房市季報顯示，房價年漲幅前十名行政區清一色為新興工業區所帶動的蛋白區，漲幅前十名除了竹北區持續受惠科學園區帶動剛性需求、年漲幅達25%最高外，台中、台南、高雄各有三個以工業發展為主的行政區。

該季報顯示，竹北年漲幅達25%，高雄岡山、台南新市年漲幅均逾二成，台中的大雅、豐原、潭子，台南的永康、北區，高雄的楠梓、仁武等行政區年漲幅均逾15%。這也是國內房市發展五十年來首次蛋白區強勁勁轉的特殊現象，房市因製造業回流帶動，房市進入主升段勁揚階段。

吉家網董事長李同榮指出，此波房市上升趨勢行情由製造業大量回流所帶動，以半導體為首科技業大廠擴廠投資新興工業區、產業南移，創造就業機會與周邊商圈聚落，過去房價基期低的蛋白區，因產業擴廠效應而全面飆升，新興工業區周邊蛋白區轉土為金，漲幅度相當驚人。

竹科為高端科技產值重鎮、新竹亦是所得最高城市，帶動周邊房價勁揚；台中因交通建設都會向北延伸，大雅工業區經潭子延伸至后里的帶狀工業走廊，間接促進潭、豐原、后里房市景氣繁榮。

而台積電帶動南高工業區呈蜿蜒式「S」廊帶的發展趨勢，連帶新興工業區帶動南部房市半導體化，岡山工業區因台商回流與捷運交通便利，房價又處於低基期，房價漲幅度超過高雄各區。

李同榮認為，此波由新興工業區所帶動的蛋白區全面飆升行情，將會持續發酵兩年，即使疫情籠罩與政策打房，不過通膨引發的資產熱潮以及經濟基本面多重支撐，今年全年房市交易量有機會突破35萬棟。南北均衡發展，房價落差縮小，對房市而言，是個好現象，不過土地及預售市場趁勢過度炒作，當蛋白區逐漸補漲到頂，房市進入末升段，加上逐漸升息加大與政策打房效應等不利因素同時出現，市場就有反轉向下隱憂。