塞港、運價調漲、運量提升、靈活調派船隊等利多，中信投顧調高萬海（2015）今年及2022年兩年獲利預估。萬海六成運量貢獻於亞洲線，遠東近洋貨櫃運價近期創新高，超越千元，漲幅高於兩成，並且持續走高，萬海為最明顯受惠貨櫃航運業者，調高目標價從205元，調高至218元。

亞洲的高經濟成長率帶動經濟活動的提升，加上亞洲生產基地生產線持續順利運作，貨櫃需求量持續增加。萬海前三季EPS達28.37元，在調漲運價預估下，今年與2022年獲利目標分別上調3％與 10％。

萬海為全世界十大航商中運能增加最積極航運公司，預計 2023 年前，運能增加幅度高達67％，全球市占率預計將達到2.4％，將有機會挑戰全球第九大航商地位，將有助於經濟規模的提升。萬海積極動作包括訂購新船與二手船並降低近期租金已高漲的租船比重。

中信投顧認為萬海兼具高獲利及潛在高殖利率利多，估萬海今年EPS將達42.82元，2022年EPS達46.39元，2022年營運續成長。