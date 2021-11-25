行政院會今（25）日通過經濟部擬具的「產業創新條例」修正草案，將智慧機械及5G投資抵減優惠延長至2024年、並將資安納入優惠項目，將函送立法院審議。行政院長蘇貞昌表示，請經濟部與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

蘇貞昌表示，為掌握後疫情時代智慧轉型趨勢，此次修正將智慧機械跟5G投資抵減優惠期限同步延長，有助推升新一波投資動能。同時，增訂「資安產品或服務」亦可適用投資抵減，以提升國家與各產業整體資安防護能力，落實「資安即國安」戰略目標。

經濟部表示，智慧機械及5G投資抵減將分別於今年及明年底屆期，此次修法延長優惠年限，除了考量產品訴求外，主要仍為因應產業發展需求。同時，國際資安事件頻傳，顯示資安為台灣產業必須把握的關鍵領域，以確保取得客戶信賴、維繫國際競爭力。

經濟部指出，疫情改變全球產業營運模式，智慧轉型仍為趨勢，有利於推升新一波投資動能。同時，在投資台灣三大方案助力下，已引導廠商回流投資台灣，展延智慧機械投資抵減有助於提供投資廠商未來3年政策引導，並投資落實智慧製造及產線設備。

5G方面，開放網路架構（O-RAN）衍生龐大商機，但相關技術尚處發展階段，亟需政府提供實證場域與政策引導。而5G陸續釋出專網專頻，展延5G投資抵減鼓勵廠商布局先進技術發展與商品化實證能力，並可擴大更多樣產業導入，帶動多元垂直領域應用發展。

而此次將資安納入投資抵減優惠項目，則期盼藉由短期租稅獎勵加速各產業導入資安防護工具，形成資安聯防體系效益，亦有助於供給端投入創新研發，增加資安廠商在台試煉機會，發展國內資安自主能量，進一步進軍全球市場。

經濟部指出，業者於2022～2024年間，同年度對智慧機械、5G、資安的合計投資金額若達100萬元～10億元間，可於當年度抵減5％、或3年內分次抵減3％稅費，抵減上限為應納營所稅額的30％，若合併適用研發等其他投資抵減，上限則為應納營所稅額的50％。