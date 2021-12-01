根據日本官方最新數據，全球疫情目前雖有增溫趨勢，但多數日企依照永續經營原則，在上季的7月至9月期間，連續兩季增加資本支出，也就是購買設備與機器等生財工具。

不過，日本政府擔心的是，這些日企雖見資本支出增加，但增幅太少下，對景氣復甦可能不太有利。相較於4到6月成長5.3%，上季日本公司的項目支出僅年增1.2%。不過好消息是，年增率已連續兩季都是成長。

這些公司行號的資本支出有多少很重要，因為攸關8日即將出爐的日本GDP(經濟成長)是多少。因全球供應鏈供貨不穩，以及民眾消費不強，日本GDP上季的季增年率，從4到6月小增1.5%之後，便大幅萎縮至-3%。

這份日本政府最新日企資本支出報告也指出，製造業年增率為0.9%，同時，服務業更是成長1.4%。但是，經季節性因素調整後，日企7到9月資本支出季減2.6%外，營收卻小增4.6%，常續性獲利也年增35.1%。