2021接近尾聲，即將迎來2022年，M&G投資認為，來年金融市場將出現新趨勢，投資布局點名全球成長動能變化、美國縮減購債啟動、永續議題，將會在未來金融市場扮演重要角色。

M&G投資指出，受到疫情影響，全球經濟在2020年出現大幅衰退，並於2021年出現強勁復甦與反彈，觀察近期幾項經濟數據相較於今年初轉為疲軟。舉例來說，今年表現較佳的成熟國家，第四季開始無論從市場信心或企業獲利面，成長力道都出現減速，雖然製造業採購經理人指數維持在象徵景氣擴張的景氣榮枯線50以上，不過與年初數據高峰相比，明顯轉弱。

另一方面，視為大陸信心指數的財新傳媒（Caixin）PMI指數，甚至已經降到50的分水嶺之下，顯示部分經濟活動開始萎縮。M&G投資認為，疫情將持續左右全球成長步調，不過各地經濟成長的力道強弱將「因國而異」。如果出現經濟成長大幅低於預期，導致政府祭出沒預料到的貨幣政策或措施，不確定性因素大增，恐進而拖累金融市場，因此需密切關注全球成長動能變化。

美國聯準會（Fed）11月宣布啟動縮減購債計畫，意味著距離正式升息越來越近。M&G投資分析，通貨膨脹數據在聯準會決策上扮演重要關鍵因素，許多可能引起通貨緊縮的結構性因素正蠢蠢欲動，像是科技發展、全球化及人口分布。

M&G強調，永續發展議題開始獲得更多重視，也是2022年主要趨勢，隨著減少碳排放、增加替代能源等趨勢被納入全球重要政策中，將影響金融市場表現。如拜登政府希望2021年第四季推動高達4兆美元的新法案，將對基礎建設提供額外支出與獎勵，同時將針對氣候變遷的減緩與調適方案與社會援助方案，提供額外的支出與獎勵。