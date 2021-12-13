第四季以來美國10年期公債殖利率波動加劇，美國聯準會（Fed）11月宣布縮減購債計畫後，殖利率一度明顯下跌，但隨全球通膨持續升溫，殖利率又迎來彈升，震盪波動加劇，在不確定性因素頻傳下，信用評等較高，具有防禦效果的美元投資等級債逆勢竄出，有利相關基金布局。

根據Lipper資料顯示，近期投資等級債基金績效相較於年初逐步轉佳，雖然過去一年受到美國縮減購債預期干擾，美元投資等級債基金走勢受到壓抑，整體績效表現不佳，但若將時間拉長，近二年該類型基金績效全數為正報酬，近三年美元投資等級債基金績效更是高達二位數以上。

瀚亞投資指出，美國公債殖利率對債券市場來說，依舊為重要參考指標，短天期和10年期公債殖利率變化，將持續受到通膨預期的轉變、額外的財政刺激、美國公債供給量增減、全球供需不平均、和各國央行政策影響，可作為未來觀察重點指標。

瀚亞投資優質公司債基金研究團隊認為，整體投資等級債券基金的超額報酬，來自主動挑選有利基的債券，及抓住產業輪動趨勢所創造，非試圖透過研判美國公債殖利率曲線走勢的宏觀方式進行投資。進一步來說，美國公債的殖利率走高，也可能帶來更多投資風險。操作上建議不妨將具有防禦色彩的投資等級債，納入資產配置中，以因應波動加劇的金融市場。