智慧機械投資抵減年底到期，5G明年屆期，行政院會25日拍板《產業創新條例》修正草案，智慧機械投抵延長三年、5G延長二年，落實「資安即國安」戰略，新增資通安全產品或服務投資抵減優惠項目，自2022年1月1日起至2024年12月31日止適用，為期三年，三者同時在2024年底落日。

值得注意的是，呼應蔡總統提出「資安即國安」戰略，修正草案將資安產品或服務納入投資抵減適用項目，以儘速完備國內產業資安聯防體系，確保我國產業在國際供應鏈上取得客戶信賴，並能因應國際日益嚴重的資安攻擊與威脅。

經濟部表示，業者於2021年至2024年投資資安產品或服務，其投資支出在同年度合併計算智慧機械及5G系統在100萬元以上10億元以內，得以抵減率5％（當年度）或3％（3年內）抵減其應納應所稅額，且不逾應納營所稅額30％為限。

據了解，在財政、經濟兩部協商過程中，財部原本對於新增投抵項目持保留態度，不過，在府院高層同意下，最終拍板新增資安產品或服務納投資抵減項目。知情官員表示，資安投抵納租稅優惠，可鼓勵產業加速或提前導入資安產品或服務，在短期內提升國家整體資安防護能力。

修正草案規定，資安產品或服務，包含：終端與行動裝置防護、網路安全維護、資料與雲端安全維護有關的硬體、軟體、技術或技術服務，及跨終端、網路、雲端的資通安全技術服務等。

為鼓勵企業投資智慧機械及5G，產創條例第10-1條規定，公司或有限合夥事業投資智慧機械、5G，當年度支出金額100萬元以上、10億元以下者，可在應納營所稅額30％內享抵減優惠。其中智慧機械投抵優惠三年，自2019年1月1日至2021年12月31日；5G則自2019年1月1日到2022年12月31日，為期四年。

經濟部表示，智機、5G投抵原本為短期經濟點火措施，但中美貿易及疫情相繼爆發，致全球經濟低迷不振，企業營收及獲利衰退，延宕智機投資腳步，原訂的三年適用年限不夠企業落實投資規劃，有必要展延三年。而政府規劃2024年釋出第二階段5G系統商用頻譜，及5G開放網路架構技術（O-RAN）亟需政策引導，再展延二年。

為強化國內產業資安防護能力，經濟部指出，新增資安產品或服務投抵，給予三年短期適用年限，與智機、5G在2024年底一同落日。