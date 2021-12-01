高通技術公司在2021年度Snapdragon技術高峰會期間推出其最新的頂級5G行動平台Snapdragon 8 Gen 1。全新Snapdragon 8引領頂級行動技術新時代，配備尖端5G、AI、電競、相機以及Wi-Fi和藍牙技術，徹底改變新一代的旗艦裝置。

全球眾多OEM廠商和品牌將採用Snapdragon 8 Gen 1，包括黑鯊科技、榮耀、iQOO、摩托羅拉、努比亞、一加、OPPO、realme、紅米、夏普、索尼、vivo、小米和中興；搭載該全新平台的商用裝置預計將於2021年底推出。

高通技術公司資深副總裁暨行動、運算與基礎設施部門總經理Alex Katouzian表示：「作為全球最先進的行動平台，Snapdragon是頂級Android體驗的代名詞，全新的Snapdragon 8Gen 1為新一代旗艦行動裝置樹立標準，並提供智慧型手機前所未有的連網能力、攝影、AI、電競、聲音和安全性體驗。」