高雄城中城大火喚起大眾對於弱勢族群保障議題，這也是元大人壽長期關注重點。元大人壽積極推動微型保險，並與全台各政府及慈善團體合作，截至今年底為超過3000個家庭撐起保障防護傘。自去年開始更加將保險服務深耕至教育推廣，推動「元大人壽小樹陪伴列車」期待能將正確風險觀念帶給受惠於微型保險的偏鄉孩子們。兩年來，走入7個地區及180個家庭，陪伴偏鄉孩童學習正確風險觀念，足跡遍及全台。今年最後一場，落腳於家扶宜蘭中心，與孩子們度過趣味又有教育意義的午後。

根據「2013台灣偏鄉弱勢學童學習貧窮分析報告」指出，偏鄉弱勢學童家中的教育資源不足比例約71.5％，與優勢學童相比差距16倍以上。教育資源不足問題，在現今金融商品日趨多元的情況下，讓金融知識落差更巨大。2020年開始，元大人壽與財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會(下稱家扶基金會)合作，為全台近1500位家扶基金會弱勢孩子提供投保簡便、免體檢的微型保險，並以教育應從小扎根的理念，透過小樹陪伴列車活動將正確之風險觀念帶給孩子們，陪同他們一起尋找人生寶藏。

「小朋友，你們知道人如果發生意外了，該怎麼辦呢?」

元大人壽志工老師將問題拋出，宜蘭家扶中心的小朋友爭相搶答。這是11月13日「元大人壽小樹陪伴列車」2021年的最終場，駛進宜蘭家扶中心，將一系列風險教育旅程帶給家扶的孩子們。課程藉由積木堆疊，讓孩子們從中體驗各種造成積木崩塌的風險，正如人生遭遇突發事故將蒙受損失，從中了解風險分散的重要，也讓正確的保險觀念在孩子心中萌芽，過程中歡笑不斷、互動熱絡。宜蘭家扶中心表示「宜蘭家扶中心扶助的家庭多為經濟弱勢，主要照顧者受限於年紀、學歷、及需照顧年幼孩子等原因，僅能從事工時長、工資低的勞動性工作，這些在經濟弱勢家庭成長中的孩子們，對於金融風險教育更有其需求性，也因為有新鮮感更願意學習，非常感謝元大人壽志工團隊的陪伴，帶給孩子們完全不一樣的體驗。」

結合集團的綜效，元大金控以「公益平台」為核心，透過企業影響力整合各方資源，本次活動更攜手10家供應商共襄盛舉，贈與弱勢孩童們愛心文具組及後背包，搭乘「元大人壽小樹陪伴列車」一同把愛送進宜蘭。