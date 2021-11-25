臺灣企銀今年第三季雖受到MSCI調整權重影響，外資調節臺灣企銀股票使股價產生些許震盪，不過由於近期財務狀況表現良好，除不畏賣壓強勢填權外，更受內資法人肯定，於25日受元大證券公司邀請舉辦線上法人說明會，由臺灣企銀副總經理張佑銘主持，公布2021年第三季營運概況。

臺灣企銀今年截至第三季，合併淨收益及稅前淨利分別為180.76億元及44.26億元，較去年同期分別成長10.52％及15.59％，達到雙位數成長的佳績。其中，成長幅度較顯著的主要是財富管理業務，其手續費淨收益15.23億元，較去年同期成長幅度超過4成，而臺灣企銀於推展授信業務的同時也持續加強授信品質管控與風險分散，10月逾期放款比率0.30％、備抵呆帳覆蓋率395.37％，資產品質也重回歷年來之最佳水準。

臺灣企銀分析，近期在疫情態勢逐漸趨緩且穩定控制下，部分場所採有條件的開放，各項經濟活動逐漸重啟，有利於中小企業核心放款業務的推展，放款餘額及戶數皆有明顯成長，出色的成績於10月獲金管會肯定並頒發「本國銀行加強辦理中小企業放款方案(A組)優等銀行」與「本國銀行辦理新創重點產業放款方案(A組)優等銀行」雙重榮譽，未來除持續推動工業區、青年創業、小微新創事業及智慧財產研發業者等貸款外，亦積極參與聯貸市場，爭取聯貸主辦及參貸機會，並開拓境外法人外幣授信業務，以擴大放款規模，提升中小企業放款市佔率及整體收益，以達成全年放款成長目標。

另外，面對數位金融浪潮，顧客體驗為重要的數位金融發展指標之一，臺灣企銀除新版網路銀行及網路ATM已全面上線外，近期亦開放客戶下載新版行動銀行，強調簡潔清爽的視覺呈現及簡單操作，同時導入兼具便利性與安全性的交易安控機制，提供客戶便利又安全的數位金融環境。

在氣候變遷議題方面，臺灣企銀表示，將持續提供環境保護、社會公益等符合社會需求的金融商品與服務，陪伴臺灣中小企業成長，未來也將持續接洽氣候相關財務揭露規範(TCFD)的簽署及導入美國永續會計準則委員會(SASB)發布之準則，強化報告書的資訊揭露，加強與利害關係人溝通，並確保業務營運與永續連結，戮力成為中小企業金融領導品牌，為臺灣企銀永續發展打造堅實基礎。