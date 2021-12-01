Space X星鏈計畫傳因引擎生產卡關，恐使公司陷入破產危機，利空消息衝擊台廠相關供應鏈，CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電(6271)因提供低軌衛星收發模組，今（1）日股價聞訊重挫7.99％至282元，截至午盤跌幅仍逾5％，在封測族群中表現疲弱。

不過，投顧法人指出，同欣電射頻（RF）模組產品僅貢獻整體營收約5％，其中Space X的低軌衛星收發模組僅貢獻整體營收2～3％，即使明年高度成長，仍是議題影響大過實質，對同欣電整體營運影響極為有限，仍維持「買進」評等、目標價360元不變。

同欣電前三季合併營收103.52億元、年增達50.21％，稅後淨利達20.32億元、年增達近1.12倍，每股盈餘11.39元，均已提前創下年度新高。其中，低軌衛星收發模組所屬的RF模組營收4.85億元、年減7.71％，對營收貢獻比重僅4.69％。

因比較基期較高，同欣電10月自結合併營收11.57億元，月減達11.88％、仍年增8.79％。累計前10月合併營收115.09億元、年增達44.67％，續創同期新高。其中，RF產品10月營收0.64億元，月減5.69％、年增22.18％，前10月營收5.54億元、年減4.45％。

受步入季節性淡季影響，同欣電先前法說時預期，第四季營收估季減個位數百分比，毛利率則續拚持穩第三季37.54％高檔向上。明年營收可望持續成長，四大產品線中以汽車CIS封裝長動能最強，RF模組則可望居次，主要由低軌道衛星及光纖收發模組升級帶動。

投顧法人指出，同欣電的RF模組產品主要包括Inphi的光纖模組及Space X的低軌衛星收發模組，後者占RF營收約5成，故Space X對合併營收貢獻約2～3％。雖然預期明年低軌衛星將挹注營收成長，主因基期低而成長性高，整體而言仍是議題大於實質。

同欣電預期明年四大產品均具成長動能，又以車用CIS封裝最強，主要受惠自動駕駛輔助系統（ADAS）趨勢，鏡頭畫素規格提升使晶片尺寸變大，成本及平均售價（ASP）增加均有利產值提升，公司今明2年均規畫擴產30％。

同欣電總經理呂紹萍指出，車用相關產品過去貢獻公司營收約40％，由於CIS封裝、混合模組及LED照明應用的陶瓷基板等需求均成長，目前貢獻比重持續提升，在可見的未來預期將維持上升趨勢。投顧法人看好明年車用相關產品營收貢獻將逾5成。

同時，同欣電產品線概括第三代半導體封測、特斯拉供應鏈及手持超音波醫療產品等，法人認為業務擴及各大高成長應用終端，加上星鏈計畫利空真實與否仍不確定、且對公司營收貢獻甚低，認為無礙同欣電明年營運成長動能。

此外，投顧法人指出，國巨集團旗下與鴻海合設的國創半導體，2025年產值上看500億元，未來相關合作業務想像空間大，調升同欣電今明2年每股盈餘預期、分別上看15.6元及19.7元，維持「買進」評等、目標價360元不變。