昇達科(3491)受惠於低軌衛星商機，第三季起營運動能強勁，該商機也可望一路延伸到第四季、明年全年，低軌衛星將會是明年營運成長主軸，昇達科明年營收、獲利火力十足。

昇達科今年前三季每股賺2.93元，11月營收也會相較10月成長、12月會繼續成長，預估第四季相較第三季營收會有雙位數成長，全年營收會落在約18億元，第三季毛利率在低軌衛星帶動下，也已經衝上38%，預計第四季毛利率也應該差不多。

展望2022年，昇達科大部分成長都會來自低軌衛星，其中最大宗貢獻來自於SpaceX，規模成長上看11.5倍，營收規模朝向2成靠攏，且低軌衛星毛利率明顯高於平均，換言之，營收、獲利的成長空間值得期待。

總經理吳東義表示，昇達科在低軌衛星部分主要出貨微波、毫米波通訊元件，包括地面站Gateway支天線陣列系統、使用者終端收發(OMT模組、天線饋源)以及衛星酬載等，其中衛星酬載是其中難度最高，他強調，「低軌衛星不是因5G而起、而是5G的一部分」。

昇達科的三大低軌衛星客戶在市場上各具千秋，包括亞馬遜、OneWeb以及SpaceX。

隨著5G的上路，聯網市場快速成長，低軌衛星優勢也更被重視，逐漸受到市場重視，低軌衛星優勢包括訊號傳輸快、低延遲，可滿足人工智慧(AI)、物聯網、車聯網等新興應用，且具有有強大的訊號覆蓋率，滿足偏遠地區需求，以及自動駕駛採用低軌道衛星來導航，另外，就是製造、發射成本的大幅下滑。迎戰6G，昇達科去年3月也設立毫米波赫茲天線與元件實驗室。