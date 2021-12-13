昇達科(3491)挾低軌衛星題材，今(13)日早盤後即一路鎖死漲停204.5元，也帶動旗下芮特-KY(6514)也攻上漲停、鎖住83元。昇達科明年低軌衛星營收在出貨增溫下，可望相較今年成長翻逾11倍，芮特-KY也預計長線在低軌道衛星發射量增加下，也會拉動天線需求。

昇達科手握三家低軌衛星大單，且都已經進入出貨階段，可以說是台灣網通第一家，客戶涵蓋軍用、通訊及飛航領域，除了外界熟知的SpaceX、Oneweb外，亞馬遜也預計本季開始出貨，昇達科預計明年在三大客戶貢獻下，低軌衛星營收貢獻可望大翻逾11倍之多，其中最大宗貢獻來自於SpaceX，加上4G、5G網路回傳建置持續成長，以及歐美及中東客戶訂單看增，法人看好明年每股獲利上看逾7元水準。

昇達科今年前三季每股賺2.93元，預計12月會繼續成長，故第四季應該相較第三季會有雙位數成長。昇達科2022年看好大部分成長都會來自低軌衛星，整體營收規模成長朝向2成靠攏，且低軌衛星毛利率明顯高於平均，使得昇達科明年營收、獲利的成長均有表現空間。

芮特-KY儘管面臨IC缺料問題，但累計前三季營收仍為5.92億元，年成長2.32%，平均毛利率為26.53%，累計稅後淨利6956萬元、較去年同期增長40%，每股盈餘2.32元。在疫苗於全球普遍施打下，歐美經濟活動回復，芮特-KY已見到區域客戶訂單加速釋出，好第四季及明年營收與獲利成長將延續佳績，而低軌道衛星短期貢獻雖小，但為來隨著低軌道衛星發射量增加預計，也會拉動天線需求。